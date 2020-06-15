Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным, как в других странах

В России на фоне эпидемии коронавируса безработица подросла, но не так драматично, как в других странах. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Тем не менее он призвал правительство не ослаблять внимание к этой проблеме. В частности, Путин счёл эффективным то, как на практике работает мера поддержки в виде кредитов под 2% для выплаты зарплат.

— Безработица у нас подросла, где-то около полутора процентов. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где она скакнула на 11–16%, — отметил российский лидер.

Ранее президент Владимир Путин поручил проработать создание единой интернет-платформы для поиска вакансий.