Путин назвал рост безработицы в России не таким драматичным, как в других странах

В России на фоне эпидемии коронавируса безработица подросла, но не так драматично, как в других странах. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Тем не менее он призвал правительство не ослаблять внимание к этой проблеме. В частности, Путин счёл эффективным то, как на практике работает мера поддержки в виде кредитов под 2% для выплаты зарплат.
— Безработица у нас подросла, где-то около полутора процентов. Это, конечно, не так драматично выглядит, как во многих других странах, где она скакнула на 11–16%, — отметил российский лидер.
Ранее президент Владимир Путин поручил проработать создание единой интернет-платформы для поиска вакансий.
Напомним, что на сегодняшний день количество официально зарегистрированных граждан, которым нужна помощь с трудоустройством, составляет около одного миллиона 900 тысяч человек. Между тем пик безработицы в России прогнозируют лишь на III квартал 2020 года. Такие "отложенные" последствия объясняются инертностью рынка труда: ограничения проявят своё влияние примерно через два месяца.