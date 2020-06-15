СК установил личность женщины, которая жестоко избила ребёнка в Красноярске

В Красноярске следователям удалось выяснить, что женщина, которая жестоко избила девочку в лифте одного из жилых домов, приходится малышке бабушкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

— В настоящее время установлена личность подозреваемой, ею оказалась женщина 1967 года рождения, а пострадавшая девочка — её внучка. Следователи устанавливают местонахождение подозреваемой, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводят осмотр места происшествия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Побои".