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СК установил личность женщины, которая жестоко избила ребёнка в Красноярске

Теперь правоохранители выясняют местонахождение подозреваемой.

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В Красноярске следователям удалось выяснить, что женщина, которая жестоко избила девочку в лифте одного из жилых домов, приходится малышке бабушкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК РФ.

В настоящее время установлена личность подозреваемой, ею оказалась женщина 1967 года рождения, а пострадавшая девочка — её внучка. Следователи устанавливают местонахождение подозреваемой, опрашивают свидетелей и очевидцев, проводят осмотр места происшествия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

Ранее Лайф рассказывал, что инцидент попал на видео. Жители дома сообщили, что женщина приходила к кому-то в гости.

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