Умер первый министр здравоохранения России

Умер первый министр здравоохранения РФ, академик РАН, бывший директор Гематологического научного центра РАМН (сейчас это Национальный медицинский исследовательский центр гематологии) Андрей Воробьёв. Ему был 91 год. Об этом сообщил гендиректор НМИЦ Валерий Савченко.

— Он умер сегодня утром. Это мой учитель, и я руковожу институтом уже после него 10 лет. С моей точки зрения, это гениальный врач, совершенно необычный, созидательный, прошёл очень тяжёлый путь и создал институт в том виде, в котором он существует, — цитирует Савченко ТАСС.