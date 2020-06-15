Умер первый министр здравоохранения России

Умер первый министр здравоохранения РФ, академик РАН, бывший директор Гематологического научного центра РАМН (сейчас это Национальный медицинский исследовательский центр гематологии) Андрей Воробьёв. Ему был 91 год. Об этом сообщил гендиректор НМИЦ Валерий Савченко.
— Он умер сегодня утром. Это мой учитель, и я руковожу институтом уже после него 10 лет. С моей точки зрения, это гениальный врач, совершенно необычный, созидательный, прошёл очень тяжёлый путь и создал институт в том виде, в котором он существует, — цитирует Савченко ТАСС.
Андрей Иванович Воробьёв — советский и российский учёный-гематолог, академик Академии медицинских наук СССР и РАН. С 1987 по 2011 год он был директором Гематологического научного центра РАМН. С 1991 по 1992 год занимал должность министра здравоохранения России. Воробьёв — автор около 400 научных работ, в том числе монографий, учебников и учебных пособий. Был награждён орденом Ленина за работу по организации ликвидации медицинских последствий аварии на Чернобыльской АЭС.