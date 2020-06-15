ФСБ накрыла нарколабораторию на даче топ-менеджера в Красногорске

В подмосковном Красногорске сотрудники ФСБ задержали двух человек, которые организовали нарколабораторию на территории дома, принадлежащего гендиректору ОАО "НПО Гелиймаш" Вадиму Удуту. Один из задержанных — россиянин, другой — гражданин Молдавии. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото © LIFE

По его данным, один из мужчин проживал в гостевом домике на участке. Он был водителем и разнорабочим у сестры Удута, которая арендует дом. Нарколабораторию с 23 килограммами мефедрона в жидком виде обнаружили именно на втором этаже здания, где вёл свой быт помощник по дому. Второй задержанный — приятель и бывший зять водителя. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Лайфу, сестра топ-менеджера шокирована произошедшим, она не знала, что происходит в гостевом домике. Сам Вадим Удут сейчас не живёт на участке в Красногорске.

Фото © LIFE

Напомним, ранее деятельность дачной нарколаборатории силовики пресекли в Приморском крае. В общей сложности было изъято порядка десяти литров реагентов для синтеза наркотических средств.