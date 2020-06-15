К семье погибшего в ДТП с Ефремовым обратился актёр Сергей Гармаш

Адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, рассказал, что к ним обратился Сергей Гармаш. Родственники мужчины вскоре могут встретиться с актёром. Кроме того, семья отвергает все слухи о том, что они получили большую компенсацию от Ефремова или журналистов.

— Семья ещё раз высказала свою позицию: никаких компенсаций она принять не может и не хочет. Сведения о том, что им предлагалась компенсация в 100 млн рублей, является полной глупостью и абсурдом, — отметил адвокат Александр Добровинский. — Также семья сообщила мне, что к ним обращался актёр Сергей Гармаш, возможно, в ближайшем будущем состоится встреча.

Брат погибшего Валерий Захаров заявил, что "никакая сумма не сотрёт память о Сергее" и сейчас родственники хотят только одного — чтобы дело не было замято.

— Думаю, что мы придём к единому мнению: потерпевшим следует согласиться исключительно с позицией прокурора, не более и не менее. Моя личная позиция по этому делу такова: Ефремова можно осуждать или ему можно сочувствовать, его можно прощать или не прощать, но наказывать его мы не имеем права, наказывает только суд, — добавил Александр Добровинский.

Напомним, ранее Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего Сергея Захарова. Он попросил прощения, пообещал выплатить компенсацию и добавил, что не собирается "отмазываться от наказания".