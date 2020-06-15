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Синоптики пообещали москвичам субтропическую жару

На этой неделе в центральной части России сохранится вероятность появления массивов кучево-дождевых облаков.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко

В Москве в ближайшие дни воздух прогреется до 30 градусов тепла. В российскую столицу вернётся субтропическая жара, сообщили в центре погоды "Фобос".

Во второй половине недели в городе ожидаются грозы. Вероятность появления массивов кучево-дождевых облаков сохранится, несмотря на повышение атмосферного давления.

15 и 16 июня температура воздуха в Москве составит до 28 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с 16 июня температурный фон в европейской части России превысит норму на два-четыре градуса.

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