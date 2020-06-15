Синоптики пообещали москвичам субтропическую жару

В Москве в ближайшие дни воздух прогреется до 30 градусов тепла. В российскую столицу вернётся субтропическая жара, сообщили в центре погоды "Фобос".
Во второй половине недели в городе ожидаются грозы. Вероятность появления массивов кучево-дождевых облаков сохранится, несмотря на повышение атмосферного давления.
15 и 16 июня температура воздуха в Москве составит до 28 градусов тепла.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что с 16 июня температурный фон в европейской части России превысит норму на два-четыре градуса.