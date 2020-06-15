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Допвыплаты уже получили родители 19,8 миллиона детей

Ранее сообщалось, что средства должны получить около 22 миллионов семей.

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Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей уже получили родители 19,8 миллиона детей в возрасте от трёх до 16 лет. Такими данными поделился министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе совещания президента РФ по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Помощь уже получили родители 19 миллионов 800 тысяч детей, — сказал он.

Напомним, 11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о выплате матпомощи родителям, у которых есть дети от трёх до 16 лет. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей должны получить около 22 миллионов семей. Он отметил, что на это будет направлено почти 200 миллиардов рублей.

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