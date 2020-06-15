Допвыплаты уже получили родители 19,8 миллиона детей

Единовременные выплаты в размере десяти тысяч рублей уже получили родители 19,8 миллиона детей в возрасте от трёх до 16 лет. Такими данными поделился министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе совещания президента РФ по вопросам реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Напомним, 11 мая президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о выплате матпомощи родителям, у которых есть дети от трёх до 16 лет. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей должны получить около 22 миллионов семей. Он отметил, что на это будет направлено почти 200 миллиардов рублей.