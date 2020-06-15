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Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана

Госсекретарь США заявил, что возмущён приговором после "тайного суда с неизвестными уликами".

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Фото © EPA

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленного освобождения Пола Уилана, осуждённого на 16 лет за шпионаж.

Возмущён приговором Полу Уилану, вынесенным после тайного суда с неизвестными уликами,написал он в "Твиттере".

Дипломат заявил, что отношение российских властей к Уилану "вызывает ужас" и США требуют его "немедленного освобождения".

Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". Также у него нашли документы, содержащие гостайну. У Уилана оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Сам он утверждает, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах".

Ранее сообщалось, что суд приговорил его к 16 годам колонии. В своём последнем слове американец заявил, что намерен обжаловать приговор.

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