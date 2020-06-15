Помпео потребовал немедленно освободить Пола Уилана

Напомним, Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции". Также у него нашли документы, содержащие гостайну. У Уилана оказалось четыре гражданства: США, Канады, Ирландии и Великобритании. Сам он утверждает, что он "не агент разведки, а лишь мистер Бин на каникулах".