НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Путин надеется, что развитие внутреннего туризма поможет перевозчикам

Российский лидер отметил, что многие страны до сих пор не могут разобраться, "кого пускать, а кого не пускать".

119

Фото © ТАСС / Самсонов Андрей

Президент Владимир Путин выразил надежду, что в России будет эффективно развиваться внутренний туризм и авиаперевозчики это почувствуют. Речь об этом зашла на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Российский лидер отметил, что многие страны всё ещё не открываются для туристов, поскольку не могут разобраться, "кого пускать, а кого не пускать".

Внутренний туризм будем развивать, постараемся сделать это эффективно, так, чтобы и перевозчик это почувствовал. Экономический эффект, — отметил президент.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал россиян в этом году провести отпуск на родине, потому что для этого есть все условия, и открыть для себя Россию.

Выбор редакции

Loading...