Путин надеется, что развитие внутреннего туризма поможет перевозчикам

Президент Владимир Путин выразил надежду, что в России будет эффективно развиваться внутренний туризм и авиаперевозчики это почувствуют. Речь об этом зашла на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Российский лидер отметил, что многие страны всё ещё не открываются для туристов, поскольку не могут разобраться, "кого пускать, а кого не пускать".