Путин надеется, что развитие внутреннего туризма поможет перевозчикам

Президент Владимир Путин выразил надежду, что в России будет эффективно развиваться внутренний туризм и авиаперевозчики это почувствуют. Речь об этом зашла на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы. Российский лидер отметил, что многие страны всё ещё не открываются для туристов, поскольку не могут разобраться, "кого пускать, а кого не пускать".
— Внутренний туризм будем развивать, постараемся сделать это эффективно, так, чтобы и перевозчик это почувствовал. Экономический эффект, — отметил президент.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал россиян в этом году провести отпуск на родине, потому что для этого есть все условия, и открыть для себя Россию.