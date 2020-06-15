Лайф публикует видео с моментом перестрелки на Ленинском проспекте

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом перестрелки на Ленинском проспекте в Москве. На кадрах видно, что мужчина успевает несколько раз выстрелить в полицейских, прежде чем они нейтрализуют его ответным огнём.

По данным источника Лайфа, сотрудники ДПС остановили машину для проверки документов. Мужчина (по одной из версий, он был пассажиром такси) открыл стрельбу. Сейчас его везут в больницу, он находится в сознании.