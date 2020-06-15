Мединский: Легендарный пёс Джульбарс не участвовал в Параде 1945 года

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал, что легендарный пёс минно-разыскной службы по кличке Джульбарс не участвовал в Параде на Красной площади в 1945 году. Этой информацией Мединский поделился в ходе онлайн-брифинга, посвящённого историческому Параду в честь Победы в ВОВ.

— Это очень красивая история... История романтичная, но не соответствующая действительности. Джульбарс участия в Параде не принимал — пёс был очень больной и раненый, — цитирует РИА "Новости" Мединского.

Напомним, в СМИ часто появляются публикации о том, что якобы на Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года легендарного пса-сапёра Джульбарса пронесли в строю на сталинском кителе по личному распоряжению генералиссимуса Советского Союза.