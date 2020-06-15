В день рокового ДТП Ефремов напился из-за смерти друга

В день смертельной аварии актёр Михаил Ефремов напился из-за смерти близкого друга. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

— Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен, — уточнил он.

Называть имя умершего защитник отказался. Он добавил, что в баре его клиент не выпивал. Не найдя там того, что ему было нужно, он покинул заведение. По словам Пашаева, никакого конфликта с руководством у Ефремова не было.

Представитель артиста добавил, что сторона обвиняемого пытается связаться с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова, однако пока надежды на конструктивный диалог нет, так как близкие умершего не идут на контакт.

Пашаев добавил, что недавнее видеообращение Ефремов записал по инициативе адвоката и при записи артист даже не знал, что его опубликуют.

Лайф писал, что ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков, которые нашли в крови артиста.