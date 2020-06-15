НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

После стрельбы на Ленинском проспекте в Москве возбуждено уголовное дело

Глава столичного управления СК выехал к месту происшествия.

3407

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы на Ленинском проспекте в Москве по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

На место стрельбы выехал руководитель столичного Главного следственного управления ведомства Андрей Стрижов. Вместе с ним на месте происшествия будут работать следователи и криминалисты.

По данным источника Лайфа, сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Мужчина, по одной из версий, он был пассажиром такси, открыл стрельбу. Сейчас его везут в больницу, он находится в сознании. Также пострадали два правоохранителя, один из них доставлен в реанимацию.

Выбор редакции

Loading...