Стали известны даты проведения Евровидения в 2021 году

Организаторы музыкального конкурса Евровидение анонсировали даты его проведения в 2021 году. Об этом сообщается на сайте и в соцсетях мероприятия.

We’re excited to announce the dates for the #Eurovision Song Contest 2021 in Rotterdam 🇳🇱



📆 18 May - First Semi-Final

📆 20 May - Second Semi-Final

📆 22 May - Grand Final



👉 https://t.co/CPdsi78mkx#ESC2021 | #OpenUp pic.twitter.com/1JUgsLKUAo — Eurovision Song Contest (@Eurovision) June 15, 2020

Как уточняется, полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал — 22 мая.

Напомним, в условиях пандемии в этом году конкурс отменили. Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno.