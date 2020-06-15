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Стали известны даты проведения Евровидения в 2021 году

Ранее группа Little Big заявила, что готова выступить в качестве представителя России.

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Фото © AP / TASS

Организаторы музыкального конкурса Евровидение анонсировали даты его проведения в 2021 году. Об этом сообщается на сайте и в соцсетях мероприятия.

Как уточняется, полуфиналы пройдут 18 и 20 мая, а финал — 22 мая.

Напомним, в условиях пандемии в этом году конкурс отменили. Россию должна была представлять группа Little Big с песней Uno.

Ранее сообщалось, что Евровидение-2021 пройдёт в Роттердаме. Песни, которые были представлены в этом году, участвовать не смогут.

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