"Не умеет себя вести". На Кубани полицейские жёстко скрутили подростка — видео

Видео © Телеграм-канал "ЧП Краснодар"

В СМИ и социальных сетях появилась информация о грубом задержании подростка полицейскими в Темрюкском районе Краснодарского края. Инцидент сняла на видео знакомая несовершеннолетнего, запись разместили в пабликах. Однако, по данным источника Лайфа, молодой человек вёл себя агрессивно.

Поводом для появления правоохранителей в квартире стали жалобы соседей на шум и громкую музыку. Сначала беседа проходила спокойно, однако вскоре в помещении появился 17-летний парень с видимыми признаками алкогольного опьянения. Он ругался матом, проявлял агрессию и в ходе конфликта напал на полицейского.

Инспектору пришлось применить силу, после чего несовершеннолетнего доставили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования. В крови молодого человека был найден алкоголь. По словам собеседника Лайфа, не исключено, что подросток мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

Момент грубого задержания на видео записала подруга подростка. На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов наваливается на несовершеннолетнего, придавливая его к полу. Полицейский также заявляет, что парень "не умеет себя вести".