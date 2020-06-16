Блогерша опустила руку в кипящее масло и осталась без единого ожога благодаря законам физики — видео

На своём канале Дайанна доказывает, что физика — это не только скучные формулы и вычисления. Девушка рассказывает, всё, что нас окружает, подчиняется законам этой науки, а для каждого атома на земле у неё уже есть увлекательный эксперимент. В последний раз блогерша поразила фанатов опытом, от которого волосы встают дыбом. Она самолично засунула руку в кастрюлю с кипящим маслом.
Кадры из видео YouTube / Physics Girl
Для начала Дайанна разогрела четыре литра виноградного масла до 176 градусов по Цельсию. Чтобы доказать, что жидкость действительно очень горячая, девушка побрызгала на неё водой, заставив шипеть. Дальше — больше. Блогерша опустила в кастрюлю холодную колбаску, которая за несколько секунд превратилась в нечто, что сошло бы для меню фастфуда. Когда пришло время основного эксперимента, Коуэрн напомнила: безопасность превыше всего.
Видео © YouTube / Physics Girl
Рядом с собой я поставила кастрюлю ледяной воды и на всякий случай огнетушитель. Сейчас я засуну руку в масло. Ни при каких условиях не повторяйте этот эксперимент дома
Дайанна Коуэрн
После этого девушка (почти) бесстрашно засовывает свою руку в кастрюлю и тут же достаёт её абсолютно невредимой. Никакого мошенничества — лишь физика. Провести эксперимент без ожогов девушке помог эффект Лейденфроста. Перед тем как поместить руку в масло, Дайанна окунула её в холодную воду.
Кадры из видео © YouTube / Physics Girl
Когда рука была уже в кастрюле, контактируя с более горячей жидкостью, вода начала выкипать. Из-за этого образовалась прослойка пара, обладающая необходимыми теплоизоляционными свойствами. И, когда эксперимент был позади, девушка ещё раз напомнила зрителям ни в коем случае не проводить эксперимент у себя дома. Впрочем, некоторым подписчикам такое предупреждение показалось забавным: неужели кто-то и правда решится на такое безрассудство.
Дайанна: "Не повторяйте это у себя дома"
Я: "Я бы не повторил это где бы то ни было"
bobiboulon
Я полностью верю этому, но я бы и так не стал повторять это у себя дома
Marques Brownlee
WOW-news
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