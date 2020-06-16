Адвокат Ефремова рассказал об "очень тяжёлом" состоянии актёра под домашним арестом

Находящийся под домашним арестом актёр Михаил Ефремов пребывает в очень тяжёлом состоянии после ДТП в центре Москвы. Об этом в беседе с Пятым каналом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

По его словам, Ефремов в этой связи не намерен обращаться к медикам за помощью.

— Абсолютно никто не приезжает. Он даже не хочет этого делать, потому что ему очень плохо. И душевно, и физически. Это крайне тяжело, — отметил Пашаев.

Кроме того, адвокат заявил, что в момент пьяного ДТП Ефремов находился один в салоне своего автомобиля.