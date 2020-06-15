Мария Шукшина осудила родных погибшего в ДТП с Ефремовым за "продажу страданий"

Заслуженная артистка России Мария Шукшина опубликовала запись, в которой поделилась мнением о событиях, произошедших после ДТП с участием пьяного актёра Михаила Ефремова, и осудила семью погибшего в аварии, которая демонстративно отказывается от помощи артиста, но готова за гонорар поговорить о своей трагедии на телевидении. Об этом она написала в "Фейсбуке".

— Когда не принимается искреннее раскаяние, когда семья погибшего, не успело остыть тело, уже заключает контракт и, сидя на диванах, страдает за 30 сребреников. Нет, не в искренность страданий я не верю, я не понимаю, как можно продавать свои страдания? — задаётся вопросом она.

Она также отмечает, что не может понять и своих родственников, которые тоже "превратили страдания в бизнес", и тем более для неё непостижимо, как существуют те, кто покупает такой специфический товар для эфиров. А вот позицию супруги Сергея Бодрова, которая 20 лет отказывается от участия в съёмках фильма о муже, артистка поддерживает.

При этом, говоря о ситуации, которая произошла с Ефремовым, она подчёркивает, что знакома с ним около 20 лет и хорошо его знает. По её словам, как "человек с совестью" он сам себя уже наказал и будет продолжать это делать до конца жизни. Даже в тот момент, когда будет сидеть в тюрьме.

— Переживать горе лучше в церкви, в кругу родных и близких, а не на глазах у всей страны. Не по-людски это как-то, простите... Поверьте, Господь уже наказал Михаила, оставив его в живых... с таким грузом, — заключила она.