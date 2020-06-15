Театр "Современник" прервал молчание после резонансного ДТП с участием актёра Ефремова

Спустя неделю после громкого ДТП с участием нетрезвого актёра Михаила Ефремова в центре Москвы актёры столичного "Современника" выпустили заявление, в котором рассказали о своём отношении к трагедии. Об этом сообщается на сайте театра.

— Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей "Современника" — Михаилом Ефремовым. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить, — говорится в сообщении.

Коллектив театра пожелал людям не впадать в "крайность осуждения" и призвал всех к великодушию. "Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать", — указывается на сайте.

— Очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нём нуждается каждый из нас, — говорится в заключение.

Напомним, авария в центре российской столицы произошла поздно вечером 8 июня. По словам очевидцев, в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян, в полиции позже подтвердили эту информацию. Второй участник ДТП Сергей Захаров скончался в больнице. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, до суда он был заключён под домашний арест.