Эксперт считает, что коронавирус из Пекина более опасен, чем из Ухани

Выявленный на одном из крупнейших оптовых рынков в Пекине коронавирус может оказаться более заразным, чем тот, который был обнаружен на рынке морепродуктов в Ухани. Об этом заявил профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю, сообщает Global Times.

— В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухани, — отметил эксперт.

Специалист также напомнил, что комитет по здравоохранению Ухани официально сообщил о новом типе вируса в конце декабря прошлого года, к 17 января 2020 года было выявлено 62 подтверждённых случая, что более-менее близко к тому количеству, которое уже зарегистрировали в Пекине. Врач добавил, что несмотря на то, что технические возможности сейчас намного лучше и проводится большее количество тестов, "полученные результаты всё равно стали неожиданностью".

Ян Чжаньцю подчеркнул, что эпидемия в Ухани началась в зимнее время, когда вирус может быстрее распространяться, а в Пекине сейчас достаточно жаркая погода. Также в Ухани было много пациентов, которые не посещали рынок морепродуктов, а в китайской столице все случаи напрямую связаны с рынком "Синьфади".

По словам профессора, сейчас китайским властям легче справиться со вспышкой коронавируса, потому что уже созданы действенные защитные механизмы, благодаря которым можно оперативно принять все необходимые меры для контроля эпидемии и борьбы с ней.

Однако врач уверяет, что появление таких новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцины от CoViD-19.