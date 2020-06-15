Малышева рассказала, как избежать появления прыщей от маски — видео

Врач и телеведущая Елена Малышева предупредила подписчиков своего ютуб-канала, что медицинские маски могут спровоцировать появление прыщей.

Она рассказала, что многие люди жалуются на акне после того, как начинают носить защитные средства. Проблема стала такой популярной, что в Сети родился термин "маскне".

— Когда вы надеваете маску... выдыхаете туда воздух, слюну, сопли. Это всегда жидкость, микроорганизмы и белок. Таким образом, для любых микробов есть и питание, и влага. Через час маска становится влажной от конденсата и сама представляет угрозу, — пояснила Малышева.

Чтобы избежать проблем с акне, достаточно менять маску каждые два часа. При этом нужно не забывать умываться в промежутках между сменой средств защиты. Врач отметила, что прыщи могут появляться на лице и по другим причинам, например из-за гормональных нарушений. В этих случаях нужно обращаться к специалистам.