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Вирусолог — о второй волне CoViD-19 в России: Вероятность — 100%

Он не исключил, что со временем вирус может стать более заразным.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

России определённо стоит ждать второй волны коронавирусной инфекции. Такое мнение в беседе с НСН высказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

Думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта, — заметил эксперт.

Он отметил, что заразность коварного заболевания может со временем увеличиться.

Альтштейн считает, что новая вспышка CoViD-19 может произойти уже осенью этого года, однако, если бороться с вирусом будут менее интенсивно, вполне может быть, что "нормального" окончания первой волны не будет.

Ранее сообщалось, что в столице Китая зафиксировали новую вспышку CoViD-19. Власти Пекина распорядились прекратить проведение любых культурно-развлекательных мероприятий в городе. Комментируя происходящее, вирусолог заявил, что речь идёт не о второй волне коронавируса, а о продолжении первой.

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