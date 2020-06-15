Вирусолог — о второй волне CoViD-19 в России: Вероятность — 100%

России определённо стоит ждать второй волны коронавирусной инфекции. Такое мнение в беседе с НСН высказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

— Думаю, что вторая волна в России будет практически 100%. Этот вирус так быстро никуда не денется, он вообще никуда не денется. Другое дело, что он может ослабевать с точки зрения летального эффекта, — заметил эксперт.

Он отметил, что заразность коварного заболевания может со временем увеличиться.

Альтштейн считает, что новая вспышка CoViD-19 может произойти уже осенью этого года, однако, если бороться с вирусом будут менее интенсивно, вполне может быть, что "нормального" окончания первой волны не будет.