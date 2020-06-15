"Мало ему штрафа". Пригожин заявил, что подаст в суд на оскорбившего ветерана Навального

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин уверен, что Алексей Навальный должен понести наказание за все свои слова, которые произнёс в адрес других публичных людей, и поэтому всем, по кому он "прошёлся", следует подать на него заявления в суд. Иначе блогеру, скорее всего, снова удастся выйти сухим из воды. Об этом он рассказал в интервью Лайфу.

— Он не просто клевещет на всех, вы смотрите, в какой форме оскорбляет людей, причём, знаете, такое ощущение, что он судья просто, как будто он определяющий орган <...> Мало ему штрафа, но, вы знаете, я тоже подам в суд на него о клевете, Плющенко подаст на него в суд о клевете, и все остальные бизнесмены, которых он называет ворами и жуликами, тоже подадут в суд на него, — подчёркивает он.

По мнению Пригожина, Навальный в своих роликах явно переходит черту и под видом критики начинает оскорблять тех, о ком рассказывает. И подобное поведение недопустимо.

— То, что он оскорбил ветерана, вопиющий просто случай. Ветерана! Негодяй просто! Человеку 90 лет, он лежит в больнице, человек, который освободил землю для того, чтобы мы здесь жили. Чтобы этот негодяй сегодня позволил себе играть в демократа, — заявил Пригожин в интервью Лайфу.