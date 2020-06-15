Суд арестовал подозреваемого в похищении сына адвоката Скрыпника

Солнечногорский городской суд вынес решение, согласно которому адвокат Эдуард Гладилин, подозреваемый в организации похищения несовершеннолетнего сына правозащитника Константина Скрыпника, будет находиться в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

— Постановлением Солнечногорского городского суда в отношении Гладилина Эдуарда Викторовича на срок до 6 августа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отметил собеседник агентства.

По его словам, перед этим суд перенёс рассмотрение ходатайства об избрании Гладилину меры пресечения в виде ареста на 72 часа для предоставления следственными органами дополнительных сведений.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД задержали Эдуарда Гладилина, а также провели обыск в его доме. Правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику и другие электронные носители информации.