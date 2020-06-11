Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

МВД задержало подозреваемого в похищении ребёнка адвоката

В настоящий момент он находится на допросе.

190

Фото © Александр Щербак/ТАСС

В подмосковных Мытищах в рамках расследования уголовного дела о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника сотрудниками МВД был задержан его коллега Эдуард Гладилин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитника задержанного Владислава Ткаченко-Кремера.

Гладилин подозревается в похищении человека (ст. 126 УК РФ), и в настоящее время сотрудники областного СК ведут его допрос,приводит агентство его слова.

Отмечается, что ночью силами МВД при поддержке сотрудников СК России в доме Гладилина был проведён обыск. По словам Ткаченко-Кремера, в ходе обыска были изъяты телефоны, компьютерная техника, а также электронные носители информации. По версии следствия, именно по поручению задержанного на телефон Скрыпника было отправлено сообщение с угрозами.

Ранее сам Константин Скрыпник, являющийся важным свидетелем по делу банды киллера Аслана Гагиева, рассказал, кому могло понадобиться похищение его сына.

Выбор редакции

Loading...