МВД задержало подозреваемого в похищении ребёнка адвоката

В подмосковных Мытищах в рамках расследования уголовного дела о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника сотрудниками МВД был задержан его коллега Эдуард Гладилин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитника задержанного Владислава Ткаченко-Кремера.

— Гладилин подозревается в похищении человека (ст. 126 УК РФ), и в настоящее время сотрудники областного СК ведут его допрос, — приводит агентство его слова.

Отмечается, что ночью силами МВД при поддержке сотрудников СК России в доме Гладилина был проведён обыск. По словам Ткаченко-Кремера, в ходе обыска были изъяты телефоны, компьютерная техника, а также электронные носители информации. По версии следствия, именно по поручению задержанного на телефон Скрыпника было отправлено сообщение с угрозами.