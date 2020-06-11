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Эксперты назвали самые безопасные для туристов страны

Отмечается, что некоторые государства уже ввели специальные протоколы безопасности.

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Фото © Pixabay

Всемирный совет по туризму и путешествиям, который объединяет участников туриндустрии по всей планете, признал наиболее безопасными направлениями для отдыха этим летом Португалию, Турцию и Саудовскую Аравию. Данная информация была опубликована на официальном сайте организации.

Отмечается, что в этих странах были внедрены специальные протоколы безопасности. Среди популярных европейских направлений организация выделяет Мадрид, Севилью и Барселону.

Кроме того, Всемирный совет отмечает, что протоколы безопасности должны помочь туристам определить то место для отдыха, где соблюдаются все международные стандарты гигиены и здравоохранения. Данные протоколы были одобрены Всемирной туристской организацией ООН.

Сообщается, что с возобновлением туристической деятельности в мире список безопасных для отдыхающих стран будет пополняться.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире с начала пандемии коронавируса было зарегистрировано более семи миллионов случаев инфицирования, скончалось свыше 408 тысяч пациентов.

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