"Он молодой, добрый". Соседи рассказали Лайфу о подростке, готовившем нападение на школу в Волгограде

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Жители дома, в котором вместе с семьёй проживал подросток, планировавший нападение на школу в Волгограде, рассказали Лайфу, что мальчик достаточно своеобразно одевался и выделялся своей внешностью.

— Я маму встречала в лифте, у меня сын на год или два старше, у него друзья, открытый, общительный, к нему в гости приходили, слегка экстравагантный, красил волосы, плащ длинный. Года три живут здесь, семья как семья, работают, полная семья, насколько знаю. Мне казалось, что переходный возраст, не очень послушный, по поведению можно понять, — отметила одна из жительниц подъезда.

Другой сосед подростка сообщил, что как такового общения с семьёй молодого человека у него никогда не было.

— Соседи появились недавно, отношений у нас с ними никаких нет. Знаю, что мальчик учится в школе. Он любил музыку слушать громко, его мама интересовалась, не мешает ли он нам, я сказал, что нет, не мешает. Если судить по прошлому году, это был довольно упитанный рослый мальчик, одевался то ли рокер, то ли панк, кудрявые волосы, а вот весной, месяца три назад, на лестнице встретил, одет как будто новобранец и пострижен покороче, чем я. Он молодой, добрый, — рассказал мужчина.

Ещё одни соседи парня добавляют, что видели раньше мальчика. Он им показался спокойным и не скандальным. Они отмечают необычный стиль одежды подростка, однако никогда не наблюдали грубости или хамства с его стороны.

Напомним, сегодня в Волгограде сотрудники ФСБ задержали подростка 2005 года рождения, который готовил нападение на школу. При обыске в его квартире нашли готовую самодельную бомбу, коктейли Молотова и холодное оружие. Также правоохранители обнаружили инструкции по изготовлению взрывных устройств и организации массовых убийств в школе. Следователи считают, что у школьника могли быть сообщники. Сам парень утверждает, что все найденные у него приспособления были нужны ему для развлечения.