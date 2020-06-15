"Бросать его не собираюсь". Адвокат доцента-расчленителя Соколова рассказал Лайфу, что продолжит работать с ним

Адвокат Александр Почуев в беседе с Лайфом заявил, что намерен продолжить защищать в суде доцента-расчленителя Олега Соколова.

— У меня соглашение не расторгнуто, доверителем является мать Олега Валерьевича [Соколова], бросать его я не собираюсь, — отметил Почуев.

В то же время Почуев сообщил Лайфу, что уже занимается передачей дела другому правозащитнику, правда, пока неизвестно, кому именно. Соколов, по его словам, решил отказаться от услуг правозащитника из-за угроз, которые регулярно поступают в его адрес, а также из-за смены стратегии защиты.

Напомним, бывший доцент СПбГУ убил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко 8 ноября 2019 года. Его задержали на следующий день, когда он пытался выбросить части тела девушки в реку Мойку.