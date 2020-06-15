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Песков прокомментировал возможность осеннего визита Путина в Белград

Представитель Кремля отметил, что план контактов на высшем уровне обсуждался в ходе прошедшего телефонного разговора.

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Фото © ТАСС / Алексей Никольский

В время телефонного разговора, который состоялся сегодня, президент России Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич обсудили возможность поездки российского лидера осенью в Белград. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Да, обсуждался план контактов на высшем уровне, — ответил пресс-секретарь президента на соответствующий вопрос.

Администрация сербского лидера после телефонного разговора глав государств заявила, что Путин выразил готовность приехать в Белград.

Ранее Лайф сообщал, в Сербии уже начали подготовку к осеннему визиту президента России.

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