Вучич в разговоре с Путиным подтвердил визит на Парад Победы в Москву

Главы государств обсудили перспективы активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе в вопросах поэтапной отмены мер, введённых в странах из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Вучич лично подтвердил своё участие в торжественных мероприятиях в Москве 24 июня, которые посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.