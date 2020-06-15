Вучич в разговоре с Путиным подтвердил визит на Парад Победы в Москву

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским лидером Александром Вучичем, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили перспективы активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе в вопросах поэтапной отмены мер, введённых в странах из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Вучич лично подтвердил своё участие в торжественных мероприятиях в Москве 24 июня, которые посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Президенты также затронули вопрос косовского урегулирования. В ходе обсуждения Путин поддержал идею выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности Организации Объединённых Наций.
Стоит отметить, что телефонный разговор состоялся по инициативе сербской стороны.