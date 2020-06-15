Путин обсудил с президентом Бразилии вопросы партнёрства в областях энергетики и космоса

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что главы государств обсудили актуальные аспекты стратегического сотрудничества, включая дальнейшее партнёрство в областях энергетики, сельского хозяйства и космоса.

Кроме того, Путин и Болсонару обсудили меры противодействия коронавирусу, которые принимаются в странах. Также президенты обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в рамках БРИКС с учётом председательства России в этом объединении в текущем году.