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Путин обсудил с президентом Бразилии вопросы партнёрства в областях энергетики и космоса

Главы государств также затронули тему борьбы с коронавирусом.

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Фото © ТАСС/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с бразильским коллегой Жаиром Болсонару, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что главы государств обсудили актуальные аспекты стратегического сотрудничества, включая дальнейшее партнёрство в областях энергетики, сельского хозяйства и космоса.

Кроме того, Путин и Болсонару обсудили меры противодействия коронавирусу, которые принимаются в странах. Также президенты обменялись мнениями о перспективах взаимодействия в рамках БРИКС с учётом председательства России в этом объединении в текущем году.

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