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СМИ: Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался в больнице

Мужчина был ранен ответными выстрелами правоохранителей.

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Фото © LIFE

Мужчина, начавший перестрелку с правоохранителями на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, нападавший был случайным прохожим. Стрелять из травматического оружия он начал после того, как сотрудники ДПС остановили машину такси в связи с нарушением Правил дорожного движения.

При стрельбе пострадали два сотрудника полиции, одного из них доставили в реанимацию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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