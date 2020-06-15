СМИ: Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался в больнице

Мужчина, начавший перестрелку с правоохранителями на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, нападавший был случайным прохожим. Стрелять из травматического оружия он начал после того, как сотрудники ДПС остановили машину такси в связи с нарушением Правил дорожного движения.