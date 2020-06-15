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Стрельбу на Ленинском проспекте в Москве устроил прохожий

Пытаясь обезвредить мужчину, сотрудники полиции открыли огонь из табельного оружия.

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Видео © LIFE

Стрельбу в районе дома 156 по Ленинскому проспекту устроил прохожий в момент, когда сотрудники ДПС остановили машину такси в связи с нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия произвёл выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения, — говорится в заявлении ведомства.

Пытаясь обезвредить мужчину, полицейские открыли огонь из табельного оружия. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента. На кадрах видно, что территория оцеплена.

Ранее Лайф писал, что на Ленинском проспекте произошла перестрелка. Инцидент произошёл после того, как сотрудники ДПС остановили машину такси. В этот момент неизвестный открыл стрельбу. С места происшествия его увезли в больницу. Также пострадали два сотрудника полиции, одного из них доставили в реанимацию.

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