Стрельбу на Ленинском проспекте в Москве устроил прохожий

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Стрельбу в районе дома 156 по Ленинскому проспекту устроил прохожий в момент, когда сотрудники ДПС остановили машину такси в связи с нарушением правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

— Проходящий мимо гражданин, предположительно, из травматического оружия произвёл выстрелы в сотрудников ДПС, в результате чего двое полицейских получили ранения, — говорится в заявлении ведомства.

Пытаясь обезвредить мужчину, полицейские открыли огонь из табельного оружия. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места инцидента. На кадрах видно, что территория оцеплена.