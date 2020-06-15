В отношении Навального возбудили уголовное дело о клевете за оскорбление ветерана

В отношении блогера Алексея Навального возбуждено уголовное дело по статье "Клевета" после оскорбительного высказывания в адрес ветерана ВОВ. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

— Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны И.С. Артёменко, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предположениям следствия, таким образом Навальный пытался распространить клевету среди большого количества людей.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.