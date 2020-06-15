Лайф узнал, с чего начался конфликт на Ленинском проспекте в Москве — видео

Перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла после того, как сотрудники столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ начали преследовать машину такси. Лайф публикует кадры с камер наблюдения.

На записи видно, как патрульная машина с включёнными мигалками несётся вслед за авто. Лайф писал, что сотрудники ДПС позже остановили машину для проверки документов. В этот момент неизвестный и открыл стрельбу. Пока уточняется, был ли он пассажиром такси или просто прохожим.