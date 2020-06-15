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Лайф узнал, с чего начался конфликт на Ленинском проспекте в Москве — видео

На записи видно, как патрульная машина несётся вслед за авто.

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Видео © LIFE

Перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла после того, как сотрудники столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ начали преследовать машину такси. Лайф публикует кадры с камер наблюдения.

На записи видно, как патрульная машина с включёнными мигалками несётся вслед за авто. Лайф писал, что сотрудники ДПС позже остановили машину для проверки документов. В этот момент неизвестный и открыл стрельбу. Пока уточняется, был ли он пассажиром такси или просто прохожим.

В результате инцидента пострадали два сотрудника полиции, одного из них доставили в реанимацию. Также госпитализирован и сам стрелок.

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