Ремейк "Терминала"? Пенсионерка семь лет живёт в иркутском аэропорту — видео

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69-летняя Людмила Лисицына живёт в аэропорту Иркутска с 2013 года. Сначала пенсионерка появлялась в здании аэровокзала "сезонно" — зимой, а затем поселилась в нём на постоянной основе, рассказал руководитель пресс-службы воздушной гавани Клим Куликов.

— Я познакомилась во время карантина. Как-то до этого она просто приходила, покупала лекарства. Я даже ей предлагала помощь бесплатную, но она отказывалась, всегда платила, то есть ни в долг, ничего не брала, — поделилась фармацевт Ирина Тюрина, которая работает в аптеке в аэропорту.

По словам самой Лисицыной, раньше она жила у дяди, а 19 лет назад мужчина выгнал племянницу из квартиры. Через двенадцать лет после этого пенсионерка "переехала" в аэропорт. В терминале у неё появился "свой" ряд кресел, моется она в туалете. Женщина получает пенсию и не понимает, почему ей предлагают жить в доме-интернате. От помощи соцработников она неоднократно отказывалась.

— Эта квартира будет за мной. Я никогда от неё не откажусь. Там у меня очень много вещей осталось, потому что я-то вышла, я думала, временно, — рассказала Лисицына.