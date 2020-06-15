В "Яндекс.Такси" заявили о непричастности водителя к стрельбе на Ленинском проспекте

Водитель такси не имеет отношения к перестрелке, произошедшей на Ленинском проспекте в Москве. Об этом радиостанции "Говорит Москва" сообщили представители "Яндекс.Такси".

Сейчас водителя опрашивают как свидетеля случившегося. По словам пассажира такси, стрельбу открыл случайный прохожий, когда полицейские остановили автомобиль для проверки документов. Эту информацию подтвердили в московском главке МВД.

По данным Лайфа, перестрелка произошла после преследования сотрудниками столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ машины такси.