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Лайф узнал о состоянии полицейских, раненных при стрельбе на Ленинском проспекте

Огонь по правоохранителям открыл прохожий.

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Двое сотрудников ГИБДД, пострадавших при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, находятся в реанимации. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото © LIFE

По его данным, у одного из полицейских огнестрельное ранение головы, плеча, кисти, коленного сустава.

Напомним, сегодня на Ленинском проспекте в столице произошла перестрелка. Стрельбу устроил прохожий в момент, когда сотрудники ДПС остановили машину такси. Уже будучи ранеными, полицейские смогли обезвредить нападавшего. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. СМИ сообщают, что стрелявший в правоохранителей скончался в больнице.

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