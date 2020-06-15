Лайф узнал о состоянии полицейских, раненных при стрельбе на Ленинском проспекте

Двое сотрудников ГИБДД, пострадавших при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве, находятся в реанимации. Об этом Лайфу сообщил источник.
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По его данным, у одного из полицейских огнестрельное ранение головы, плеча, кисти, коленного сустава.
Напомним, сегодня на Ленинском проспекте в столице произошла перестрелка. Стрельбу устроил прохожий в момент, когда сотрудники ДПС остановили машину такси. Уже будучи ранеными, полицейские смогли обезвредить нападавшего. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. СМИ сообщают, что стрелявший в правоохранителей скончался в больнице.