Лайф публикует кадры, как раненые полицейские задерживали стрелка на Ленинском проспекте

Видео © LIFE

Лайф публикует видео, как уже раненые полицейские задерживают стрелка на Ленинском проспекте в Москве. Напомним, огонь по сотрудникам ГИБДД открыл прохожий, тем не менее им удалось нейтрализовать нападавшего.

Инцидент произошёл сегодня. Мужчина, который оказался случайным прохожим, открыл огонь, когда сотрудники ДПС остановили машину такси. Лайф публиковал видео с моментом стрельбы.