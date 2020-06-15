В СК опровергли информацию о смерти стрелявшего в полицейских на Ленинском проспекте в Москве

Главное следственное управление СКР по Москве опровергло информацию о смерти мужчины, открывшего стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте.

— Стрелок жив, — сообщили Лайфу в ГСУ СКР по Москве.

В перестрелке с правоохранителями мужчина получил ранения, о его состоянии не сообщается. О смерти нападавшего ранее рассказал источник ТАСС. Официально эта информация не была подтверждена.

По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, открывший стрельбу был случайным прохожим. Стрелять из травматического оружия он начал после того, как сотрудники ДПС остановили машину такси в связи с нарушением правил дорожного движения.