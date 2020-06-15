Россиянам объяснили, почему ряд банковских услуг всё-таки останется бесплатным

Депутат Госдумы VII созыва Анатолий Аксаков считает, что российские банки не станут вводить комиссию за обслуживание и выпуск банковских карт, использование приложений и доступ к call-центрам из-за высокой конкуренции в этой сфере. Об этом сообщает телеканал "360".

— Конкурентность заставляет всё-таки думать и о том, чтобы сохранить клиентов. Этот рынок очень конкурентный — если кто-то повысит комиссию за обслуживание карты, то клиенты просто перейдут в другой банк, который такие комиссии вводить не будет, — отметил Аксаков.

Он также напомнил, что ЦБ ввёл временные меры по снижению комиссии за эквайринг до 30 сентября, а уже сейчас пандемия "сворачивается" и её вернут в полном размере. Политик считает, что заявление Ассоциации банков РФ о том, что ряд услуг может стать платным, является всего лишь своего рода предупреждением.