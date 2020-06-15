Эксперт рассказал, кто раздувает тему "небезопасности" общероссийского голосования по конституции

Член Экспертного совета ЭИСИ, политолог Олег Матвейчев считает, что тема мифической "небезопасности" голосования по поправкам подогревается искусственно и не имеет отношения к действительности. Об этом он заявил в беседе с Лайфом. По словам Матвейчева, с точки зрения коронавируса никаких рисков здесь нет, поскольку процесс продуман до мелочей.
— Голосование на участке будет продолжаться семь дней, поток будет очень маленький, все члены комиссии пройдут тесты, что у них нет никакого "ковида", то есть абсолютно стерильная и безопасная обстановка. Но, если кого-то и это не устраивает и всё равно ему страшно, он может зарегистрироваться проголосовать дистанционно, — перечислил он.
Эксперт подчеркнул, что для голосования по конституции не нужно будет никого запускать к себе домой и даже к документам гражданина прикасаться тоже никто не будет — паспорт можно показывать на расстоянии метра.
— Так что всё сделано для того, чтобы ни один человек не заразился. Раздувают тему безопасности враги референдума, которые хотят его сорвать просто, — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил на 1 июля проведение голосования по поправкам в конституцию. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления. Ранее Центризбирком показал, как будет проходить голосование по поправкам, а СМИ опубликовали образец бюллетеня. Документ будет содержать всего лишь один вопрос и два варианта ответа. Глава государства убеждён, что большинство россиян поддержат изменения в основной закон страны.