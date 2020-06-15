Эксперт рассказал, кто раздувает тему "небезопасности" общероссийского голосования по конституции

Член Экспертного совета ЭИСИ, политолог Олег Матвейчев считает, что тема мифической "небезопасности" голосования по поправкам подогревается искусственно и не имеет отношения к действительности. Об этом он заявил в беседе с Лайфом. По словам Матвейчева, с точки зрения коронавируса никаких рисков здесь нет, поскольку процесс продуман до мелочей.

— Голосование на участке будет продолжаться семь дней, поток будет очень маленький, все члены комиссии пройдут тесты, что у них нет никакого "ковида", то есть абсолютно стерильная и безопасная обстановка. Но, если кого-то и это не устраивает и всё равно ему страшно, он может зарегистрироваться проголосовать дистанционно, — перечислил он.

Эксперт подчеркнул, что для голосования по конституции не нужно будет никого запускать к себе домой и даже к документам гражданина прикасаться тоже никто не будет — паспорт можно показывать на расстоянии метра.

— Так что всё сделано для того, чтобы ни один человек не заразился. Раздувают тему безопасности враги референдума, которые хотят его сорвать просто, — заключил собеседник Лайфа.