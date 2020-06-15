"Что-то громко крикнул в окно и выстрелил". Очевидец рассказала Лайфу, как началась перестрелка на Ленинском проспекте — видео

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Открывший стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве молодой человек был одет во всё чёрное. Он подошёл к патрульной машине, громко крикнул в окно и выстрелил. Об этом Лайфу рассказала очевидец случившегося Тина.

— Он что-то громко крикнул в окно со стороны пассажира, не шофёра, и выстрелил. В это время из машины выскочил патрульный, который сидел за рулём, и попытался его как-то остановить, а тот продолжал стрелять, — поделилась женщина.

По словам собеседницы Лайфа, затем из автомобиля вышел второй правоохранитель. Вероятно, к тому моменту он был уже ранен. Он произвёл несколько выстрелов в нападавшего в упор — "расстояние было очень близкое". После один из полицейских надел на злоумышленника наручники. Когда нападавший перестал оказывать сопротивление, страж порядка снял их.

Помочь получившим ранения патрульным пытались ехавшие по проспекту автомобилисты. Тина рассказала, что вскоре к месту стрельбы прибыла карета скорой помощи.

По данным пресс-службы столичного главка МВД РФ, открывший стрельбу был случайным прохожим. Стрелять из травматического оружия он начал после того, как сотрудники ДПС остановили машину такси.