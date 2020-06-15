Российские истребители поднялись для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

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Российские истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков В-52H ВВС США и разведывательных самолётов, которые были зафиксированы над Балтикой на значительном удалении от границ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

— 15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолётов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранные самолёты непрерывно сопровождались радиолокационными средствами контроля РФ.