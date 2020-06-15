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Российские истребители поднялись для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

Также были зафиксированы действия самолётов разведывательной авиации иностранных государств.

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Видео © Минобороны России

Российские истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков В-52H ВВС США и разведывательных самолётов, которые были зафиксированы над Балтикой на значительном удалении от границ РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолётов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями, — говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранные самолёты непрерывно сопровождались радиолокационными средствами контроля РФ.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что за прошлую неделю российские военные истребители, которые входят в состав дежурных по ПВО сил, четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы иностранными самолётами и беспилотниками. Разведку проводили 32 летательных аппарата.

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