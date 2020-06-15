"На нас смотрели со слезами". Лисовец рассказал о последней встрече с Жанной Фриске

Последний раз Жанна Фриске приехала в салон к своему другу — стилисту Владу Лисовцу — за стрижкой за три месяца до смерти, после продолжительного курса лечения в США. О том, чем запомнилась эта встреча, звёздный знаток моды рассказал "Московскому комсомольцу".

По его словам, певица сама решила приехать в салон и категорически отказалась и от стрижки дома, и от ширмы, отгораживающей от любопытных глаз. Всех присутствующих вид звезды шокировал: она похудела, хромала и ходила с тростью. Галантное предложение помочь при выходе из машины артистка отвергла. При этом она вела себя как ни в чём не бывало и всячески подчёркивала, что способна делать многое сама.

Когда же стилист спросил, как она хочет постричься, Фриске ответила "без разницы, я всё равно ничего не вижу". Лисовец признался, что его ещё долго преследовала фраза, сказанная экс-"блестящей". Мужчину поразило то, что эту реплику певица сказала без жалости, в присущей ей шутливой манере.

— Это был ужас. Я стригу свою подругу, которая видит только силуэт, у которой практически нет волос... А она смеётся. Мы шутки отпускали в адрес друг друга. Жанна даже несколько раз извинялась перед другими клиентами за шум... Какая сила воли у неё была, — вспомнил Лисовец.

По его словам, другие люди смотрели на певицу и стилиста "со слезами", потому что знали о состоянии Фриске. Вспоминая о подруге, Лисовец назвал её "очень тонкой, высококультурной личностью", которая чувствовала состояние близких людей. В то же время она умела пошутить, хотя чаще молчала, чем говорила.