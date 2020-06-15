Россиян предупредили о резком ухудшении экологии после пандемии

Экология в России и мире заметно улучшилась на фоне ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса. После пандемии ситуация может не только вернуться на прежний уровень, но и стать ещё хуже. Этому будет способствовать желание людей восстановить экономику в условиях кризиса, заявил NEWS.ru исполнительный директор общественной организации "Зелёный патруль" Андрей Нагибин.

По мнению эксперта, экология уйдёт на второй план из-за "принципа самовыживания": населению нужно зарабатывать.

— Уже мы слышим от промышленных групп, что необходимо сейчас отказаться от государственных экологических экспертиз, — отметил Нагибин.

Собеседник убеждён, что такая позиция неверна. Власти должны искать возможности и стимулировать бизнес, и заниматься уменьшением выбросов. Например, переводить на работу из дома тех сотрудников, чьё присутствие в офисе или на предприятии необязательно. Это поможет сделать воздух чище, так как использование транспорта людьми сократится.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов уточнил, что сейчас нацпроекты по сохранению природы остаются ключевыми. Они могут быть скорректированы после пандемии.