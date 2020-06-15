Россиян предупредили о резком ухудшении экологии после пандемии

Экология в России и мире заметно улучшилась на фоне ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса. После пандемии ситуация может не только вернуться на прежний уровень, но и стать ещё хуже. Этому будет способствовать желание людей восстановить экономику в условиях кризиса, заявил NEWS.ru исполнительный директор общественной организации "Зелёный патруль" Андрей Нагибин.
По мнению эксперта, экология уйдёт на второй план из-за "принципа самовыживания": населению нужно зарабатывать.
— Уже мы слышим от промышленных групп, что необходимо сейчас отказаться от государственных экологических экспертиз, — отметил Нагибин.
Собеседник убеждён, что такая позиция неверна. Власти должны искать возможности и стимулировать бизнес, и заниматься уменьшением выбросов. Например, переводить на работу из дома тех сотрудников, чьё присутствие в офисе или на предприятии необязательно. Это поможет сделать воздух чище, так как использование транспорта людьми сократится.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов уточнил, что сейчас нацпроекты по сохранению природы остаются ключевыми. Они могут быть скорректированы после пандемии.
Директор Потсдамского института изучения климатических изменений Отмар Эденхофер не разделяет радость по поводу снижения выбросов парниковых газов. По мнению специалиста, предприятиям, у которых дела идут плохо, будет сложнее перейти на экологичное производство.