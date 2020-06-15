В Подмосковье неизвестный напал на девушку. Её родителям пришлось самим искать маньяка

В подмосковном посёлке Горки Ленинские неизвестный напал на 19-летнюю девушку и попытался затащить её в кусты. На помощь пришла подруга, которая спугнула его. Мать пострадавшей рассказала Лайфу, что семья сама ищет злоумышленника, потому что полиция якобы приняла заявление с формулировкой "не срочно".

Инцидент произошёл утром 10 июня в парке, где была масса людей. Юлия, на которую напал мужчина, шла на встречу с подругой, когда её неожиданно схватили за горло и потащили в кусты. Девушка отчаянно сопротивлялась и кричала, в какой-то момент прибежала её подруга и спугнула нападавшего. Сейчас у пострадавшей шок, все симптомы удушения, отёк горла. По словам матери, на ограбление это было непохоже — рюкзачок и телефон остались при девушке.

Следы после нападения на шее пострадавшей девушки. Фото © LIFE

Теперь близкие пострадавшей обвиняют правоохранительные органы в бездействии, якобы их дело назвали несрочным.

— Сотрудник полиции нам сказал, что у него есть право откладывать дело три раза, жалобу мы сможем написать только через 30 дней. Соответственно, никто не собирается заниматься поисками маньяка, — поделилась мать Юлии.

По её словам, дочь сама нарисовала фоторобот неизвестного, однако и на эту информацию правоохранители никак не отреагировали. Сейчас родители Юлии сами ищут преступника, расклеивают листовки с фотороботом, ищут свидетелей и записи с камер. Мать пострадавшей отметила, что уже удалось найти людей, которые встречали злоумышленника в том же парке.

Фото © Instagram / @micra838

Чтобы разобраться в ситуации, Лайф направил запрос в подмосковное УМВД, однако ответа на него пока нет.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про серийного маньяка-сантехника из Подмосковья. На данный момент мужчина признался в семи убийствах и изнасилованиях, ранее было известно всего о трёх. Единственной выжившей жертвой считается десятилетняя девочка, над которой он надругался в январе 2020 года. Маньяка поймали после убийства пенсионерки, которое он совершил 8 июня. Его арестовали на два месяца.