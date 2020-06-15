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Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в украинский МИД из-за "очередных антироссийских" акций

Дипломаты указали на нежелание властей выполнять международные обязательства.

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Фото © Getty Images

Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в украинское внешнеполитическое ведомство в связи с "очередными отвратительными антироссийскими выходками", которыми Киев отметился в День России 12 июня, сказано в комментарии МИД РФ.

При попустительстве властей на фасад здания Посольства России вечером этого дня с помощью специального светового оборудования был спроецирован ряд оскорбительных изображений русофобского содержания, — уточнили представители ведомства.

В российском МИД также отметили "креативность" Департамента контрразведки СБУ, разместившего свою эмблему на зданиях и билбордах вблизи российских генконсульств во Львове, Одессе и Харькове. В ноте дипломаты указали на нежелание Киева выполнять международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипучреждений.

Сотрудники посольства рассчитывают, что украинской стороной будут созданы должные условия для их нормальной работы.

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