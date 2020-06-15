В России появились волонтёры конституции. Они рассказывают гражданам о сути поправок — видео

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В России начали работать волонтёры конституции, которые рассказывают гражданам о сути предлагаемых поправок в основной закон государства и о том, как будет проходить всероссийское голосование. Тысячи добровольцев по всей стране прошли специальное обучение, а в торговых центрах, парках и на вокзалах появилось более трёх тысяч соответствующих информационных стендов с листовками.

— Я считаю, что крайне важно информировать население о предлагаемых поправках в Конституцию РФ для того, чтобы люди могли составить своё собственное мнение и выразить его на избирательных участках, — отметила волонтёр конституции Елизавета Ярцева.

Добровольцы работают с соблюдением мер безопасности, введённых из-за CoViD-19: каждому из них выдали средства индивидуальной защиты.

Жительница Подмосковья Екатерина Медведева уже оценила работу волонтёров конституции. Она подчеркнула, что информировать население о поправках в основной закон страны и предстоящем голосовании необходимо.