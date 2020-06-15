Мы скучали по такому Кличко. Мэр Киева дважды оговорился и рассмешил даже сурдопереводчика — видео

Видео © Facebook/ Вiталiй Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко во время публичного выступления дважды смешно оговорился и вызвал улыбку даже у сурдопереводчика. Пользователи Сети уже бурно обсуждают очередную неудавшуюся речь политика.

Кличко перепутал слово "после" с другим, весьма неприличным. После чего у него почти сразу же возникли проблемы с произношением следующей фразы. На первой оговорке сурдопереводчик сдержала улыбку, но уже на второй это не удалось.

Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни с юмором отреагировали на оговорку мэра Киева и отметили, что "не всегда понятно, какие мысли у него в голове". А другие заявили, что даже им стыдно и неловко за произошедшее.